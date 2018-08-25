Вода из-под крана: очищать или пить так?

Ни для кого не секрет, что вода для человека основа основ. Воздух и вода — вот что нужно для полноценной жизнедеятельности человека. Любой врач скажет вам, что в день нужно выпивать не меньше литра воды, а лучше два..

Каждое наше с вами утро мы начинаем с определенных «ритуалов», которые, безусловно, связаны именно с водой — мы умываемся, принимаем душ, ставим воду для каши и кипятим воду для чая. Но мы редко задумываемся над тем, какой путь и откуда проходит вода из нашего крана. Можно ли доверять качеству нашей воды или лучше ее очищать? Лишние хлопоты с очисткой? Попробуем выяснить.





Что плохого в воде из крана?

Если сравнивать качество воды в Беларуси с соседними странами, то мы определенно в победителях. К слову, ваш гость из Украины никогда в жизни не выпьет воды из-под крана. Их с детства приучают к бутилированной воде, а в семьях доведено до автоматизма — даже чтобы нагреть чайник, воду нужно предварительно отстоять.

Даже несмотря на то, что наша вода из-под крана крайне редко вызывает недоверие к качеству воды, это не означает, что водоочищению в городе можно доверять на 100 процентов.

С одной стороны, массовых заболевания вызванных отравлениями питьевой воды в стране не было зафиксировано, что говорит о том, что вода, которую добывают из подземных источников, проходит серьезную очистку.

Известно, что загрязненная вода, попадая в организм человека, вызывает 70-80% всех известных болезней, на 30% ускоряет его старение. Известно также, что многие болезни зависят и развиваются из-за употребления плохо очищенной воды. К ним относятся ринит, бронхит, пневмония, заболевания желудочно-кишечного тракта, экзема, нейродермит, диатез.

Иногда вода из-под крана на запах отдает хлором. Некоторые эксперты отмечают тесную связь между болезнями печени и содержанием остаточного хлора, который с начала ХХ века успел зарекомендовать себя как эффективное средство, относительно дешевое и весьма устойчивое, чтобы находиться в системе водоснабжения достаточное время.

Однако еще в начале 90-х экологи стали задумываться не только над его эффективностью, но и безопасностью. Из плюсов — практичность очищения воды очевидна, однако есть и недостатки. Хлор — активный реагент, который в воде может вступать в соединения с другими веществами. В хлорированной воде содержатся и мутагенные хлорорганические соединения. Финские ученые установили прямую зависимость между мутагенностью хлорированной воды и заболеваемости раком. Часть вредных веществ способна проникать через неповрежденную кожу человека в ванной, бассейне и так далее.





Вряд ли кто-то из нас задумывается об этом каждый раз, когда наливает стакан воды на своей кухне. Но в наши дни известно более 50 веществ способных вызывать злокачественные образования.

Какую воду из-под вашего крана пить нельзя, ни готовить из нее еду:



если она мутная;

с любым цветным оттенком (желтоватая, ржавая, зеленая);

если у воды специфический запах;

если вы отстаиваете воды, а на дне графина появился обильный осадок;

у воды неприятный вкус;



Способы очистки воды в домашних условиях

В вопросе очистки воды, как говорят во французской пословице, «На войне все средства хороши». Есть несколько самых простых, пусть и не очень быстрых, лайфхаков, как максимально обезопасить себя дополнительной очисткой.

Самый простой, но очень долгий — отстаивать воду. Вода из-под крана, налитая в стеклянную емкость, должна простоять больше 6-7 часов. А еще лучше отстаивать ее на солнечной стороне. За это время улетучатся примеси тяжёлых металлов и хлорные соединения, но если у вас большая семья, то графинами придется заставить всю кухню. А летом так и полдома.

Второй, не менее популярный, кипятить воду. Но тут подойдет обычный, а не электрический, чайник. Воду кипятить нужно медленно, чтобы накипи в самом чайнике тоже было меньше. Но быстро выпить холодненькой очищенной воды не получится.

Как советуют многие пожилые люди — очищать воду можно серебром. И подойдет обычная серебряная ложка, опущенная в графин. Этот способ вызывает много разногласий и недоверия.

Один из самых популярных, который применяется не только в домашних условиях, но и в профессиональных способах очистки воды — активированный уголь. Достаточно держать его 12 часов, чтобы вода стала очищенной.

Самый быстрый способ, который гарантирует полную очистку воды — это фильтрация. Достаточно пропустить воду через любой фильтр. Это может быть фильтр-кувшин со сменной кассетой, насадка на кран и фильтр на стояк холодной воды.

На данный момент любой человек, независимо от его уровня достатка, может подобрать себе необходимую для него систему фильтрации.

Прежде чем выбрать для своего дома систему очистки воды, нужно задать себе следующие вопросы — стационарный или кувшин? Прикрепленный к крану или водопроводной трубе? Как только вы ответите на все эти вопросы, вы поймете, какой фильтр вам нужен. Мы немного облегчим вам задачу:

Кувшины — недорогие, дают хорошее качество очистки, да и пользоваться ими можно всюду: дома, на даче, независимо от наличия водопровода. Сменные картриджи так же стоят бюджетно, их можно купить в любое время.





Накладки на кран — скорость и ресурс очистки выше, чем у кувшинов. Они выпускаются двух типов: одни подключаются к крану только на время фильтрации, другие постоянно находятся на кране.

Стационарные фильтры — подсоединяются к водопроводу, сам корпус может располагаться рядом на мойке или же прячется под нее. Повернул вентиль — вот тебе и питьевая вода.





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