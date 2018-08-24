«Вам наплевать на матерей и детей?» Жители Мазурова, у которых отнимают детскую площадку, встретились с администрацией

Жители Мазурова сказали, что «пойдут до конца». Представители власти пообещали рассмотреть ситуацию еще раз.

«Может вы все же прислушаетесь к нам?»

Встреча прошла вечером 23 августа в актовом зале СШ № 72. Суть конфликта в следующем: у жителей домов 123, 125 и 125а по улице Мазурова была детская площадка с горками и другими детскими развлечениями. Летом дети играли в футбол и волейбол, зимой — заливали мини-каток. Жильцы и не подозревали, что эта земля уже много лет сдана в аренду. При этом администрация обязала их за счет собственных средств, проводить уборку территории. О том, что хозяин участка частный предприниматель, соседи узнали совсем недавно, незадолго до того, как во дворе начались подготовительные работы к строительству кафе и мини-пекарни. Когда рабочие приехали сносить детскую площадку, жильцы вышли на ее защиту. Один из отцов даже ложился на детскую горку, в то время как ее собирались переносить краном. В результате протестов жителей и вмешательства председателя Гомельского городского исполнительного комитета Петра Кириченко, а также помощника Президента РБ — инспектором по Гомельской области Юрия Шулейко, строительство было приостановлено. Часть малых форм удалось отстоять и оставить во дворе, но значительно больший участок детской площадки сегодня огорожен строительным забором. Результатом многочисленных обращений жителей в различные инстанции и стала встреча в школе № 72.

Собрание началось с того, что первый заместитель главы администрации Центрального района Дмитрий Потапков попытался успокоить собравшихся и сообщил: согласно утвержденному проекту жителям поставят два комплекта игрового оборудования. На мультимедийный экран были выведены красивые схемы и макеты будущего здания кафе и мини-пекарни. Но из зала раздались многочисленные вопросы: «Покажите нам на схеме, где вы разместите детскую площадку?», «Тут просто нет места для детей». Они были оставлены без ответа, как и предложения жильцов прийти к ним во двор и обсудить все на местности.

Дмитрий Потапков попросил людей не волноваться по поводу того, что их двор с появлением кафе превратиться в злачное место — алкогольные напитки здесь продаваться не будут. Жители тут же выразили сомнение — ограничение на торговлю впоследствии легко отменить. Какой коммерческий эффект будет у кафе во дворах, если оно не станет торговать спиртным?

Затем слово взяли жильцы. Алексей был председателем ТС в одном из домов:

— Скажите, почему этот объект строится именно в нашем дворе, где совсем нет свободного пространства? А кто живет в тех домах, кого эта участь миновала? Почему решение об этом строительстве принималось без общественного обсуждения? Если бы прошли общественные слушания, не было бы нынешних проблем. Но первые наши письма против этого строительства мы направили вам еще в апреле этого года. А разрешение на строительство вы выдали в июле, проигнорировав мнение жителей. Для чего вы тут сидите? Хочу напомнить также недавнюю историю жителей «Старого Аэродрома», протестовавших против вырубки сквера у гостиницы «Турист». Одна фраза президента — и оно было остановлено. Вы согласны с главой государства, что не надо создавать лишней социальной напряженности? Может, вы все же прислушаетесь к нам? Ведь вы здесь для того, что бы предотвратить социальный взрыв.

Жители также говорили, что готовы идти до конца, потому что это — будущее их детей. И даже намекали, что уже «готовят плакаты».

Замеры шума на не построенном объекте

Эмоции временами зашкаливали, несмотря на все попытки администрации их сдержать. Неожиданно из зала посыпались вопросы:

— А кто был председателем горисполкома, когда принималось решение о передаче нашего двора в аренду?

На что представители администрации ответили, что «не помнят».

— Мы помним. Чем закончили Пилипец и Чистик? — раздалось из зала. — Тогда городом руководили недобросовестные люди.

— Очень приятно это слышать от вас, — сказал кто-то в президиуме.

В целом, в сравнении со многими другими подобными мероприятиями, представители администрации были достаточно корректными и не пытались слишком сильно, как обычно, давить на людей. Видимо, с учетом настроений жителей, из этого ничего бы и не получилось. Скорее бы вызвало ответную реакцию. Однако, как сообщают активисты, закулисно на некоторых из них давление уже оказывают. Также накануне отдельным мамам звонили из школы, где учатся их дети. И прозрачно намекали, что для всех было бы очень хорошо, если бы они выступили на собрании «за» строительство кафе и мини-пекарни у себя под окнами. Впрочем, энтузиастов «свежей выпечки» и посещения заведения общепита, почти не выходя из подъезда, в зале так и не нашлось.

Все выступавшие говорили только об одном: «Верните, пожалуйста, детскую площадку нашим детям!». Жительница Наталья прямо признала:

— Да, меня переполняют эмоции. Но как еще можно реагировать на ваши ответы-отписки? Вот, например: в одном из своих обращений мы указывали, что уровень шума от кафе и пекарни будет превышать нормы. И что нам ответили? «Проведенные замеры шума показали полное соответствие нормативам». Вы только представьте — объект еще не построили, но замеры там уже произвели. И они, оказывается, полностью «соответствуют». Уважаемые! Чем вы занимаетесь? Переводите бумагу? Мы требуем прекратить строительство! Это нарушает наши конституционные права на проживание в благоприятной среде. К тому же, мы с вами находимся в чернобыльской зоне. И имеем дополнительное право на благополучные условия жизни. Зачем делать плохо всем?

Еще жительница просила администрацию признать свою ошибку. И «отмотать ситуацию назад». Но там категорически потребовали слово «ошибка» не употреблять. Тогда в ответ жители стали приводить примеры многочисленных ошибок, содержащихся в официальных ответах. Например, одна инстанция отвечает, что участок передан в аренду ООО «Специализированный чайный магазин», в другом документе говориться — физическому лицу, и так далее.

«Во благо горожан...»

Находился в зале и собственник-арендатор. Любопытно, что во время визита делегации жителей к председателю Гомельского горисполкома Петру Кириченко 25 июля мэр предложил «рассмотреть вопрос о предоставлении предпринимателю другого земельного участка». Именно так об этом сообщается в газете «Гомельские ведомости» в материале «Во благо горожан». И прямо в зале предпринимателю был задан вопрос — предлагался ли ему альтернативный участок? Ответ был — «Нет». Впрочем, сказать что либо большее он не захотел. А потом и вовсе попросил разрешения покинуть встречу.

При этом отношение жителей к владельцам будущего кафе разное. Одни говорят, что в случае постройки «спокойной жизни у него не будет». Другие сочувствуют бизнесмену, предлагают ему альтернативные участки, где торговля пойдет лучше — например, у Волотовского озера. И даже готовы компенсировать ему издержки. На что частный собственник сразу выдвинул конкретную сумму: «Вы готовы заплатить 90 тысяч рублей?». Впрочем, товарищество жильцов пока согласно оплатить только расходы на проектно-сметную документацию.

Но все дело действительно в компенсации, которую государству придется выплачивать бизнесмену. Одна из жительниц говорит о своем визите в облисполком, где высокопоставленный чиновник рассказывал ей, как много разных кафе «за границей».

— А потом он заявил, — говорит женщина. — «Ваши дети вырастут и уедут. А у нас в бюджете нет денег на компенсацию». Все дело в том, что для них на первом месте стоит экономический, а не социальный вопрос. Посмотрите, какой наш район? Не хватает садиков, школы переполнены. Дворы как бетонные колодцы. Почему наши дети должны сидеть под забором этого кафе?

Жители также заявляли, что при проектировании нарушены все нормативы по придомовой территории. И даже пытались приводить эти найденные в интернете нормы. На что главный архитектор города Юрий Литвинов заявил, что это устаревшие данные, и сейчас таких норм нет. Не секрет, что стандарты по благоустройству дворовых территорий постоянно снижаются в пользу коммерческих застройщиков. «В проекте соблюдены все нормы» — настаивал главный архитектор. «Так если нормы сейчас установлены не в пользу людей — не пора ли пересмотреть их?», — прозвучало из зала. В целом же пришедшие на встречу жители — совсем не экстремисты, ищущие любого повода для конфронтации с властями. В подавляющем большинстве — зрелые люди, ответственные матери и отцы, думающие о здоровье и будущем своих детей. И настроенные на конструктивный диалог с властью. Жильцы буквально засыпали администрацию своими предложениями: «Мы готовы были сами этот участок взять в аренду», «Если у вас есть сложности в правовой работе, как повернуть ситуацию назад, мы готовы оказать любую помощь». «Мы просим, умоляем, требуем — остановите это строительство», — говорили люди.

В конце встречи слово, по просьбе из зала, взял депутат Гомельского городского Совета депутатов по Бородинскому избирательному округу № 37 Павел Старосветский:

— Объект не несет никакой социальной нагрузки, это чисто коммерческое заведение. Пока я не готов говорить о законности строительства, мы сделали запросы в разные инстанции. Ждем ответов в течение 2-3-х недель. Будем еще раз тщательно рассматривать ваши обращения. Потом мы снова встретимся с вами.

На такой ноте встреча и закончилась. В ее позитивный остаток можно зачислить не только горячее желание граждан отстаивать свои законные права, но и обещания администрации рассмотреть просьбу жителей — приглашать их представителей на заседания по этой проблеме.

В очередь на детскую горку

После завершения встречи жильцы предложили корреспонденту СН еще раз посмотреть их двор. Он действительно уже «уплотнен», перегружен до предела. Между забором строительной площадки и торцом дома № 125 — около 6 метров. А в дальнейшем здесь должна стоять ограда кафе. «Случись что, как здесь будет ехать машина МЧС? Налицо нарушение мер пожарной безопасности. Неужели трагедия в „Зимней вишне“ никого ни чему не научила?». Идем далее. Оставшаяся в центре двора свободная площадь — примерно 15 на 17 метров. Но поскольку рядом трансформаторная подстанция, то по правилам детская площадка не может быть к ней ближе чем на 10 метров. Поэтому уцелевшие горки и качели расположены лишь на небольшом треугольнике земли. Он в 5-6 раз меньше, чем территория, отведённая под коммерческое строительство. Вплотную к детским качелям будет пролегать и автомобильное разворотное кольцо от кафе. На оставшемся пятачке и должны играть дети. В трех домах, образующих этот двор, проживает 130 детей.

Есть конечно, хоть и на удалении, и соседние дворы с малыми формами. Например, торцом к застраиваемому двору примыкает длинный, многосекционный дом 101-а. Его жильцы, как говорят, за свои деньги, построили у противоположного конца здания свою игровую площадку. Но уже сейчас дети из разных дворов занимают там очередь, что бы поиграть на горке. А ведь сам дом еще не заселен.

Перед тем, как разойтись, жители собрались вместе. И то ли в шутку, то ли всерьез несколько раз прокричали: «Нет — строительству!». Но все они очень надеются, что больше не кричать, ни протестовать не придется. И власти все же оставят их двор детям...