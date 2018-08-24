Молодежь подралась возле «Батьков». Их разыскивает милиция — фото

  • 24 августа 2018, 18:14
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Конфликт в центре Гомеля произошел 19 августа в 22:00.

ОВД администрации Центрального района устанавливает личности участников конфликта.

Если вы узнали данных лиц, то можете сообщить об этом по телефонам: +375298737007 или 102.


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Места: Гомель (23249)

Метки: Происшествия (12706)

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