В Гомеле службу такси лишили лицензии из-за ДТП, в котором пострадали люди

УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали пассажиры такси ООО «Климуть авто Гомель».

Как рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, 8 октября примерно в 5 часов 40 минут таксист, двигаясь на автомобиле «Renault Logan» по улице Мазурова областного центра, не справился с управлением автомобиля. После проезда закругления дороги влево совершил наезд на правый бордюр, выехал на обочину и наехал на опору линии электропередач. В результате ДТП ехавшему в качестве пассажира 18-летнему парню были причинены тяжкие телесные повреждения, 40-летней пассажирке — менее тяжкие телесные повреждения, еще двоим молодым парням причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в отношении водителя, таксист управлял автомобилем в утомленном состоянии, так как работал две смены подряд с минимальным отдыхом. Выехал на линию на технически неисправном автомобиле. Двигаясь в темное время суток в условиях тумана, проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке и не учел метеорологические условия.

При сборе характеризующего материала на обвиняемого установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ и более 40 раз — к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

К материалам уголовного дела приобщен акт внеплановой проверки соблюдения ООО «Климуть авто Гомель» законодательства о транспортной деятельности, проведенной филиалом Транспортной инспекции по Гомельской области. В ходе проверки выявлены грубые нарушения режима труда и отдыха водителей такси, в том числе работа в течение двух смен подряд нескольких водителей, отсутствие инструктажей по безопасности дорожного движения.

Собранные следственным управлением областного управления доказательства по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь признаны достаточными для вынесения приговора. Судом Центрального района Гомеля водителю назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года.

В ходе расследования следствием выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В адрес Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь внесено представление, по результатам рассмотрения которого прекращено действие специального разрешения на осуществление перевозки пассажиров автомобилями-такси, выданной ООО «Климуть авто Гомель».

Кроме того, Министерством транспорта и коммуникаций поддержана инициатива УСК по Гомельской области по внесению изменений и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь, регламентирующие порядок выполнения работ по договору подряда в области пассажирских и грузовых перевозок.