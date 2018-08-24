В Гомеле выставят на торги кинотеатр на Юбилейной и старинное здание на Пролетарской

30 августа комитет «Гомельоблимущество» приглашает принять участие в аукционе, на который выставлено 12 лотов.

При этом по пяти объектам цена снижена на 20%, еще по пяти — на 50%, а по двум — на 80%.

Итак, в Гомеле предлагается к продаже здание кинотеатра по улице Юбилейной, 9. Его общая площадь — более 3 тысяч кв. м. Начальная цена объекта недвижимости снижена на 50% и составляет 940,1 тысячи рублей.

Также в областном центре к продаже предложен объект на улице Пролетарской, 47, являющийся историко-культурной ценностью. Его начальная цена снижена на 20% и составит 57 тысяч рублей. Кроме того, в г.п. Октябрьский продается здание РОВД на улице Советской, 1А площадью 1086,7 кв. м. Здесь также цена снижена на 50% до 74,4 тысячи рублей.

Объекты недвижимости можно использовать для различных целей: розничной торговли, общественного питания, административного, физкультурно-оздоровительного, спортивного, культурно-просветительного, зрелищного, гостиничного и других назначений.

На аукцион будут выставлены и другие объекты в Речице, Мозыре, Петриковском, Рогачевском, Лоевском, Светлогорском и Октябрьском районах и в Гомеле. Все со снижением цены.