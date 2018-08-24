В пункте пропуска «Веселовка» мужчина попытался пройти в Беларусь из Украины по поддельному казахстанскому паспорту

  • 24 августа 2018, 14:04
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22 августа в ходе пограничного контроля в пункте пропуска «Веселовка» мужчина предъявил паспорт с признаками подделки.

Гражданин следовал пешком из Беларуси в Украину. Пограничному наряду он показал паспорт на имя гражданина Казахстана. Проверка показала, что документ не соответствует установленному образцу. Также в нём все страницы выполнены на незащищённой бумаге.

Начат административный процесс за попытку нарушения государственной границы и правил пребывания. Мужчина задержан и помещён в изолятор временного содержания. Проводится дальнейшая проверка.


Госпогранкомитет
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Места: Веселовка (5)

Метки: Криминал (10444)

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