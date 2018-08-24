В пункте пропуска «Веселовка» мужчина попытался пройти в Беларусь из Украины по поддельному казахстанскому паспорту

22 августа в ходе пограничного контроля в пункте пропуска «Веселовка» мужчина предъявил паспорт с признаками подделки.

Гражданин следовал пешком из Беларуси в Украину. Пограничному наряду он показал паспорт на имя гражданина Казахстана. Проверка показала, что документ не соответствует установленному образцу. Также в нём все страницы выполнены на незащищённой бумаге.

Начат административный процесс за попытку нарушения государственной границы и правил пребывания. Мужчина задержан и помещён в изолятор временного содержания. Проводится дальнейшая проверка.