12 часов за фортепиано: музыкальный марафон пройдёт в Гомеле 25 августа

«Марафон фортепиано» начнётся 25 августа в 11.00 в кофейне, расположенной в здании Полеспечати на улице Советской д.1. Принять участие в мероприятии может любой желающий.
«Вот пианино. Клавиатура начинается и заканчивается. Клавиш всего 88. Они не бесконечны. Ты бесконечен, и бесконечна музыка, которую извлекаешь из клавиш. Мне это нравится, только так я могу жить». из к/ф «Легенда о пианисте»
По замыслу организаторов мелодии должны будут звучать на протяжении 12 часов. Мы поинтересовались у автора идеи Александра Бракоренко:
— Чего ждёте от марафона?
— Хочу, чтобы все участники получили удовольствие, хорошо провели время, отдохнули от забот и прислушались к прекрасному. Ведь фортепиано — это основа многих музыкальных произведений. В прошлом году в ходе нашего мероприятия пианисты исполняли композиции на 12 клавишных инструментах одновременно. Эта акция вдохновила нас на новый музыкальный марафон. Мы раздали дюжину фортепиано, теперь время одному поиграть 12 часов.
— Предстоящее мероприятие будет чему-то посвящено?
— Все знают изречение Фёдора Достоевского «красота спасёт мир», которое в оригинале звучит: «красота души спасёт мир». Так вот, мы хотим отразить в мелодиях марафона красоту души...
Напоследок Александр порекомендовал к прочтению стих Евгения Евтушенко «Баллада о пианисте», где есть такие строки: «...но в пальцах его — в десяти тайниках, пряталась музыка, музыка...». Откроем же тайники музыки вместе с гомельскими исполнителями.
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