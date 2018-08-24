Погода в Гомеле на выходные. Будет сухо, но приближение осени чувствуется все сильнее

  • 24 августа 2018, 09:57
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В выходные погода в Гомеле порадует горожан ясным небом.

В субботу температура воздуха будет колебаться от +12°С утром до +28°С в дневное время. Ветер будет преимущественно южным. Синоптики прогнозируют чистое безоблачное небо.

В воскресенье тенденция продолжится. Воздух прогреется от +13°С утром до +29°С днем. Направление ветра юго-восточное. Небо будет ясным.


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Места: Гомель (23245)

Метки: Погода (1891), Главное (6221)

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