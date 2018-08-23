«30 тысяч убийств ежегодно». В Гомеле пройдет акция против абортов

На площади Восстания установят стенды с информацией о защите жизни.
Акция в защиту жизни нерожденных детей, которым угрожает аборт, пройдет в центре Гомеля вечером в субботу, 25 августа. Выставки и раздачу буклетов организуют на площади Восстания, сообщили Katolik.life организаторы — общественное благотворительное объединение «Спасение младенцев».
Пролайф-активисты выставят плакаты, стенды, муляжи эмбрионов разного возраста, будут раздавать прохожим информационные материалы. Также будет организована выставка иллюстративных материалов о семейных ценностях. Планируется, что информационная акция продлится с 16 до 20 часов.
— На площади установят растяжки, стенды с информацией о защите жизни, негативных последствиях абортов, с призывами к целомудренной жизни. Прохожим будут раздавать буклеты, с желающими проведут беседы, — рассказали организаторы.
«Спасение младенцев» объединяет христиан разных конфессий, врачей-гинекологов и представителей других профессий.
— Ежегодно в Беларуси проводится почти 30 тыс. абортов, благодаря предабортному консультированию эта цифра постепенно снижается. Люди стали больше прислушиваться, реже становятся в позу, — комментируют специалисты общественного объединения.
В целом, число абортов в Беларуси за 17 лет уменьшилось в шесть раз, а предабортное консультирование позволяет сохранить ежегодно около 1000 жизней, сообщали в Минздраве.
Самое обсуждаемое
Красили плитку, сушили лужи и отбирали охотничьи ружья. Как Гомель готовили к визиту Лукашенко, который не состоялся — фото, видео
Фотофакт: в Гомеле митрополита Павла встретили ковром из живых цветов
«Ну что вы хотите? Это жизнь!» В Гомеле кошка умерла на следующий день после стерилизации. Врачи извинений так и не принесли
На перекрестках дежурила милиция, улицы перекрывали. Лукашенко посетил детскую больницу на Жарковского и «Гомсельмаш»
В деле между молодой мамой и детским садом из-за постановки в СОП поставлена точка — суд отказал в компенсации
Дурновкусие? Гомельские члены Белорусского союза художников рассказали, как в Гомеле появляются странные скульптуры
«Не хочу так жить!» На Сельмаше из окна 13-го этажа выбросился мужчина