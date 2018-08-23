Нетрезвые минчане прыгнули с моста в Сож

В 13:17 со спасательной станции поступил звонок на диспетчерский пункт скорой помощи о том, что с пешеходного моста через Сож два человека прыгнули в воду. Никто не пострадал.

Предыстория этого прыжка такова: три человека — гости нашего славного города отдыхали на пляже в нетрезвом виде. При обходе сотрудниками спасательной станции места отдыха молодым людям было сделано замечание о том, что в пьяном виде в общественном месте находиться нельзя. А тем более быть у воды. Двое из компании ушли с пляжа. Проходя по пешеходному мосту через Сож, они совершили с него прыжок в воду.

Как сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко, благодаря тому, что специалисты дежурной службы ОСВОД держали нетрезвых гостей города под контролем, наблюдали за ними, прыгунов быстро достали из воды и вызвали медиков и сотрудников милиции.

Прыжок с моста в Сож обошёлся без видимых травм. На молодых людей составлены административные протоколы.