Приказал отжиматься, потом стоять на голове и петь: в Гомеле за дедовщину судят ефрейтора войск ПВО

В сентябре 2017 года ефрейтор, по материалам обвинения, незаконно принудил рядовых отжиматься, приседать, стоять на голове и исполнять при этом песню «Войска ПВО».
В суде Гомельского района 23 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего, ефрейтора войсковой части № 48694 (ПВО).
Двадцатидвухлетний Павел Красильников обвиняется в «нарушении уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности» (ч. 2 ст. 443 УК). От действий военнослужащего пострадали пять рядовых.
Согласно материалам обвинения, ефрейтор унижал рядовых и издевался над ними. Так, в сентябре 2017 года ефрейтор незаконно принудил рядовых отжиматься, приседать, стоять на голове и исполнять при этом песню «Войска ПВО». По показаниям потерпевших, они отжимались по 40-50 раз, кто не мог отжиматься — приседал. У одного из потерпевших при выполнении упражнений пошла кровь из носа, и его отпустили.
На суде солдаты пояснили, что не знают, по какой причине ефрейтор заставил их отжиматься. Потерпевшие утверждают, что старослужащий им не объяснял причину — просто приказал отжиматься, потом стоять на голове и петь. Один из потерпевших предположил, что отжимания были наказанием за разбитый аквариум, где жили черепашки.
Обвиняемый не признал вину полностью. Он утверждает, что не заставлял солдат отжиматься, а их показания — оговор. «Во время службы я часто был дежурным по роте, был требователен к солдатам. Если другие могли разрешить солдатам не убираться, к примеру, а отдыхать, то у меня была чистота и порядок. Меня за это недолюбливали рядовые», — предположил ефрейтор.
Судья Раиса Ковалевич спросила у потерпевшего Руслана Коробовича, что он испытывал, когда его заставляли отжиматься, может быть, физическую боль? «Так точно!» — заявил в ответ военнослужащий. При повторном вопросе он уточнил, что «испытывал физическую боль и унижение».
Также при допросе в суде потерпевший отмечал, что был физически развит и мог 40 раз отжаться. «Вы сказали, что нормально отжимались сорок раз? Тогда почему вас это напрягало? Вы же не испытывали физических трудностей?» — спросил у потерпевшего адвокат обвиняемого. «Ни за что заставили отжиматься», — ответил солдат.
Руководству части военнослужащие не жаловались. Каким образом были раскрыты факты дедовщины, пока в суде не сообщалось.
Заседание суда продолжается, передает БелаПАН.
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