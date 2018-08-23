С 25 августа по 5 сентября водителям необходимо ездить с включенным ближним светом фар

В республике будет проводиться специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!».

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, сотрудники ГАИ поздравят всех учащихся с началом нового учебного года и проведут занятия по безопасности дорожного движения. На нерегулируемых пешеходных переходах возле школ уже нанесена дорожная разметка с надписью «Школа», а перед некоторыми учреждениями среднего образования на проезжей части появились информационные панно, предупреждающие водителей о том, что данный участок дороги необходимо проехать с особой внимательностью.

За семь месяцев этого года в Беларуси произошло 210 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 15 детей погибло и 223 получили травмы различной степени тяжести.

24 ДТП с участием детей зарегистрировали на Гомельщине. Растет количество травмированных детей, однако погибших нет.

Из 25 несовершеннолетних 14 получили травмы, будучи пешеходами, 7 — пассажирами, 3 — велосипедистами. Был травмирован один 17-летний водитель автомобиля.

По вине детей произошло пять ДТП. Чаще всего причинами таких происшествий становятся переход через проезжую часть в неустановленном месте, неожиданный выход из-за транспорта, деревьев и других объектов. А вот по вине водителей ДТП происходят из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция Гомельщины, обращает внимание родителей, что необходимо постоянно напоминать детям, как правильно и безопасно переходить дорогу. При этом слова должны подтверждаться личным примером.

Дорогу следует переходить шагом под прямым углом и только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Не спешить. Прежде чем ступить на проезжую часть улицы, нужно остановиться и пропустить приближающуюся машину.

Переходя дорогу, двигаясь по тротуару, выходя из автобуса, необходимо держать ребенка за руку. Не оставлять их на улице без присмотра. Стоит изучить маршрут движения своих детей-первоклассников в школу, пройти его вместе с ребенком несколько раз и указать на опасные участки.

Безопасность ребенка вечером нужно повысить с помощью светоотражающих элементов на одежде, портфеле, рюкзаке.