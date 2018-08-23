Фотофакт: во дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка «Гомельский POSTMODERNIZM»

  • 23 августа 2018, 12:28
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Выставка двух известных современных художников Гомеля Виталия Денисенко и Александра Сушкова будет работать до 9 сентября 2018 г. Вход на выставку по билетам на экспозиции второго этажа центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей.


Алексей Герасименко, Гомельская правда
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Места: Гомель (23241)

Метки: Общество (31135)

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