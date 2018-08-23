Линейка — как всегда, а уроки с третьего сентября. В области определились с началом учебного года

Торжественные линейки в школах по случаю начала учебного года пройдут в Гомельской области в субботу 1 сентября. А вот к учебе дети приступят уже третьего, в понедельник, сообщили TUT.BY в управлении образования Гомельского облисполкома.

1 сентября после торжественной линейки пройдут классные часы, и дети пойдут домой. Учебный процесс в школах начнется 3 сентября, рассказали в управлении.

В этом году в области за парты сядут 153,5 тыс. школьников. В том числе 16,5 тыс. первоклашек.

В течение учебного года на Гомельщине будет работать 529 школ. Из них 19 начальных, 110 базовых, 365 средних, а также 30 гимназий, 5 лицеев, кадетское училище и училище олимпийского резерва.