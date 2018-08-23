В предстоящие выходные, последние перед началом нового учебного года, на площади Восстания Гомеля пройдёт масштабная школьная ярмарка с участием промышленных предприятий и торговых организаций. Покупателям будут представлены скидки до 30 процентов на различные категории товаров.

Как рассказала заместитель начальника отдела товарного обеспечения и цен Главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Светлана Далба, всего за подготовительный к новому учебному году сезон в Гомельской области пройдёт более 230 ярмарок, оформлено более 900 «Уголков школьника».

Организации торговли Гомельской области к новому учебному сезону обеспечили необходимый запас товаров лёгкой промышленности и школьных принадлежностей. В продаже более 350 моделей одежды, более 100 моделей обуви. Ассортимент в основном сформирован за счёт товаров отечественного производства. Ориентировочная стоимость комплектов одежды делового стиля для школьников составляет от 84,6 до 254,1 рублей в зависимости от возраста. В полном ассортименте представлены школьно-письменные и канцелярские товары белорусского и зарубежного производства. Стоимость оптимального набора варьируется от 25 до 60 рублей. К примеру, однодневный товарооборот школьного базара на площади Восстания в среднем составляет 15,3 тысяч рублей.

Многие торговые сети предоставляют различные виды скидок, организована продажа в рассрочку.

Расширенная торговля школьными товарами в торговых точках области будет проходить до 10 сентября, при необходимости сроки продлят.

Следует отметить, что торговые организации совместно с БРСМ проводят благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Все желающие могут приобрести школьные товары, которые будут переданы в малообеспеченные семьи.