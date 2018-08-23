В Гомеле возле детской областной больницы появились антипарковочные столбики

По инициативе сотрудников Госавтоинспекции на улице Жарковского вблизи Гомельской областной детской клинической больницы были установлены гибкие антипарковочные столбики.

Установленные перед пешеходным переходом сигнальные столбики сужают проезжую часть и тем самым понижают скорость транспортных средств. Одновременно они уменьшают расстояние, необходимое пешеходам для перехода улицы. Благодаря конструкции, человек, начинающий пересекать дорогу, более заметен для водителя, так как столбики снижают вероятность несанкционированных парковок в зоне треугольника боковой видимости.

— Основная идея установки данного сооружения — пресечение фактов парковки автомобилей на проезжей части вблизи пешеходных переходов, а также ближе 15 метров от них в обе стороны, а главная цель, конечно же, это безопасность пешеходов, — отметил Руслан Колесников, начальник межрайонного отделения организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облисполкома.