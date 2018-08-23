В Гомеле парня, который выращивал дома коноплю, задерживали с ОМОНом

  • 23 августа 2018, 09:55
  • 57
  • 0


21 августа в Гомеле сотрудники наркоконтроля и ОМОНа задержали парня, который оборудовал у себя дома мини-плантацию по выращиванию конопли.

У «земледельца» изъяли оборудование, семена, 2,6 г марихуаны, а также три куста конопли. Правоохранители возбудили уголовное дело по первой части «наркотической» статьи — хранение, приобретение, переработка, изготовление наркотических веществ без цели сбыта, сообщает МВД.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (23234)

Метки: Криминал (10425)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое