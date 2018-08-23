В Гомельском районе пьяный мужчина чуть не зарубил свою жену

  • 23 августа 2018, 09:40
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22 августа в поселке Пионер Гомельского района в 14:30 мужчина в ссоре, будучи пьяным, чуть не прорубил своей 52-летней супруге голову топором.

У женщины рубленая рана головы. Нападавший задержан, сообщает МВД. Семейная пара не работала.


gomel.today
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Места: Гомель (23234), Пионер (1)

Метки: Криминал (10425)

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