В Гомеле произошло «пьяное» убийство

  • 23 августа 2018, 09:21
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В Гомеле произошло убийство.

В 21:50 мужчина 1990 года рождения в ссоре после совместного распития спиртных напитков ножом убил хозяина квартиры 1969 года рождения.

Подозреваемый задержан, сообщает МВД.


Naviny.by
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Места: Гомель (23234)

Метки: Криминал (10425)

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