Где в Гомеле купить товары к школе с выгодой?

Чтобы получить отличную отметку за экзамен по предмету «Подготовка ребенка к школе», родителям важно иметь не только практические навыки, но и основательные теоретические знания.
Где, когда и у каких продавцов, производителей купить обновки к школе с выгодой, рассказала заместитель начальника отдела государственного товарного обеспечения и цен главного управления торговли и услуг облисполкома Светлана Далба:
— Активная продажа школьного ассортимента в области идет уже более месяца. В 900 торговых объектах оформлены «Уголки школьника», где представлены свыше 350 моделей одежды делового стиля, 100 моделей обуви, полный перечень письменных и канцелярских товаров. Кроме того, с 4 августа начали работу ярмарки выходного дня. Их преимущество в том, что все необходимое можно купить не только в одном месте, но и по привлекательной цене.
Так, на площади Восстания областного центра школьная ярмарка развернется в ближайшие выходные, 25-26 августа. Скидку на ней предложат:
- предприятие «Отико» — от 10 до 30% на обувь для детей и подростков;
- предприятие «Полесье» — в размере 20% на жакеты и жилеты из коллекции прошлых лет;
- Добрушское райпо — от 15% до 20%, в том числе на брюки и блузы;
- ОАО «Диалог-Гомель» — от 15 до 25% на сорочки, брюки, жакеты для мальчиков, сарафаны, блузы, юбки, жилеты для девочек (всего 44 модели);
- предприятие «Світанак» — в размере 30% на верхние трикотажные изделия для детей (джемпера, брюки, платья, костюмы, шорты);
- предприятие «8 Марта» — в размере 30% на верхний трикотаж (45 моделей) и чулочно-носочные изделия (25 моделей).
Подготовлены выгодные предложения для покупателей и в районных центрах.
- В магазине «Одежда-обувь» Буда-Кошелевского райпо школьную одежду и письменные принадлежности можно купить со скидкой 10%.
- В магазине «Жлобинчанка» 25 и 26 августа все товары будут стоить на 20% дешевле. А 30 и 31 августа торговые предприятия Жлобинского райпо предоставят скидку на канцелярские товары — 15%, на школьную одежду −25%.
- Дом торговли «Березка» в Калинковичах и ОАО «Калинковичиторг» предлагают купить товары для школьников в рассрочку.
- Лельчицкое райпо с 29 по 31 августа снизит стоимость на товары школьного ассортимента на 15% .
Самое обсуждаемое
«Когда прекратится этот беспредел с уплотнением?» Почему вместо детских садиков и спортивных площадок строятся коммерческие объекты
Красили плитку, сушили лужи и отбирали охотничьи ружья. Как Гомель готовили к визиту Лукашенко, который не состоялся — фото, видео
Фотофакт: в Гомеле митрополита Павла встретили ковром из живых цветов
«Ну что вы хотите? Это жизнь!» В Гомеле кошка умерла на следующий день после стерилизации. Врачи извинений так и не принесли
На перекрестках дежурила милиция, улицы перекрывали. Лукашенко посетил детскую больницу на Жарковского и «Гомсельмаш»
В деле между молодой мамой и детским садом из-за постановки в СОП поставлена точка — суд отказал в компенсации
Дурновкусие? Гомельские члены Белорусского союза художников рассказали, как в Гомеле появляются странные скульптуры