Где в Гомеле купить товары к школе с выгодой?

  • 22 августа 2018, 17:45
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Чтобы получить отличную отметку за экзамен по предмету «Подготовка ребенка к школе», родителям важно иметь не только практические навыки, но и основательные теоретические знания.

Где, когда и у каких продавцов, производителей купить обновки к школе с выгодой, рассказала заместитель начальника отдела государственного товарного обеспечения и цен главного управления торговли и услуг облисполкома Светлана Далба:

 Активная продажа школьного ассортимента в области идет уже более месяца. В 900 торговых объектах оформлены «Уголки школьника», где представлены свыше 350 моделей одежды делового стиля, 100 моделей обуви, полный перечень письменных и канцелярских товаров. Кроме того, с 4 августа начали работу ярмарки выходного дня. Их преимущество в том, что все необходимое можно купить не только в одном месте, но и по привлекательной цене.

Так, на площади Восстания областного центра школьная ярмарка развернется в ближайшие выходные, 25-26 августа. Скидку на ней предложат:


  • предприятие «Отико» — от 10 до 30% на обувь для детей и подростков;
  • предприятие «Полесье» — в размере 20% на жакеты и жилеты из коллекции прошлых лет;
  • Добрушское райпо — от 15% до 20%, в том числе на брюки и блузы;
  • ОАО «Диалог-Гомель» — от 15 до 25% на сорочки, брюки, жакеты для мальчиков, сарафаны, блузы, юбки, жилеты для девочек (всего 44 модели);
  • предприятие «Світанак» — в размере 30% на верхние трикотажные изделия для детей (джемпера, брюки, платья, костюмы, шорты);
  • предприятие «8 Марта» — в размере 30% на верхний трикотаж (45 моделей) и чулочно-носочные изделия (25 моделей).

Подготовлены выгодные предложения для покупателей и в районных центрах.


  • В магазине «Одежда-обувь» Буда-Кошелевского райпо школьную одежду и письменные принадлежности можно купить со скидкой 10%.
  • В магазине «Жлобинчанка» 25 и 26 августа все товары будут стоить на 20% дешевле. А 30 и 31 августа торговые предприятия Жлобинского райпо предоставят скидку на канцелярские товары — 15%, на школьную одежду −25%.
  • Дом торговли «Березка» в Калинковичах и ОАО «Калинковичиторг» предлагают купить товары для школьников в рассрочку.
  • Лельчицкое райпо с 29 по 31 августа снизит стоимость на товары школьного ассортимента на 15% .

Анна Концевая, Гомельская правда
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