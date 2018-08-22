Какие киноновинки ждут гомельчан с 23 августа

Заключительная летняя неделя, как правило, не даёт возможности расслабиться и насладиться уходящими тёплыми деньками: кто-то впопыхах собирается в отложенный отпуск, другие распаковывают чемоданы вернувшись с отдыха, пытаясь вновь встроить свои будни в рамки рабочего расписания, а третьи отправляются в увлекательные приключения за школьными принадлежностями для своих чад.

Посреди этой активности гомельский кинопрокат, как бы осознавая, что не стоит ещё больше накалять обстановку, представляет репертуар на ближайшие пару недель, состоящий сплошь из развлекательных и семейных фильмов. Устраивайтесь поудобнее и набирайтесь сил.

Альфа

Жанр: выживание, семейный, приключение







Альфа, новая работа Альберта Хьюза, известного миру по лентам «Из Ада» и «Книга Илая», просто обязана порадовать любителей семейных приключенческих лент, особенно тех из них, кого приводят в восторг тематика дружбы между животным и человеком. Киноманам же будет вдвойне интересно посмотреть картину с точки зрения уровня авторского подхода к производству ленты, ведь это первая «сольная» работа режиссёра, снятая и написанная Альбертом в одиночку без участия родного брата Аллена Хьюза.

Действия фильма начнут разворачиваться на Земле в эпоху Ледникового Периода, за 20 000 лет до сегодняшнего дня, когда молодой охотник по имени Кеда обучается у своего отца премудростям ловли животных и перенимает опыт старшего поколения. Как-то раз во время выслеживания бизонов одно из животных скидывает парня со скалы. Мальчику удаётся выжить, но теперь ему предстоит долгий и опасный путь домой сквозь череду смертельных опасностей, поджидающих его за каждым углом безжалостного мира. Только сильный дух и верная дружба со вчерашним врагом подарит герою шанс на выживание.

Навряд ли гомельские кинотеатры разрешат зрителям проход в кинозал со своими четвероногими друзьями, но, если бы такая возможность была, то «Альфа» тот самый фильм, который обязан ещё больше сплотить хозяина и его питомца.

Сеансы:

Кинотеатр им. Калинина: с 23 по 29 августа: 16:20, 20:00 с 30 августа по 5 сентября: 16:10

Кинотеатр «Октябрь»: с 23 по 29 августа: 14:00, 18:00 с 30 августа по 5 сентября: 17:40

Кинотеатр «Мир»: с 30 августа по 5 сентября: 14:00, 18:00

Днюха!

Жанр: российская комедия





Российская комедия — как много в этой фразе для сердца зрителя слилось! Перефразирование Александра Сергеевича Пушкина совсем не случайно, ведь продолжая оставаться отдельной категорией кино, представители этого узконаправленного жанра продолжают наполнять кинозалы зрителями, находящимися в поисках знакомых сюжетов, узнавая себя или своих знакомых в главных персонажах картин.

Так свежая лента режиссёра Романа Каримова, ответственного, например, за такие работы как «Неадекватные Люди» и «Гуляй, Вася», под патронажем продюссера Тимура Бекмамбетова, изначально проходила под рабочим названием «Вписка». Отнюдь не случайно: по сценарию картины главный герой по имени Антон после шумной вечеринки в квартире у своего школьного друга просыпается в другом городе в апартаментах неизвестной ему девушки. Более того, события предыдущего дня начисто стёрлись из памяти нашего персонажа, а видео его вчерашних «подвигов» штурмуют всемирную паутину, грозясь добраться до Марины, девушки Антона, с которой последний строит серьёзные отношения.

Интернет, алкоголь и любовь — три ключевые составляющие «Днюхи!», главные роли которой исполнили непрофессиональные актёры, лично отобранные режиссёром при помощи онлайн-конкурса. Интернет здесь находится на первом месте благодаря формату ленты, большая часть которой будет происходить на экране десктопа. Подобный киноязык, если его можно назвать таковым, который мы уже видели в хорроре «Убрать из друзей», продолжает набирать популярность, позволяя экспериментировать с диалогами и привлекать на сеансы более широкую молодую аудиторию.

Сеансы:

Кинотеатр им. Калинина: с 23 по 29 августа: 18:10, 21:50 с 30 августа по 5 сентября: 21:55

Кинотеатр «Октябрь»: с 23 по 29 августа: 16:00, 19:50

Кинотеатр «Мир»: с 30 августа по 5 сентября: 16:00, 19:50

Гоголь. Страшная месть

Жанр: Триллер, приключение





Заключительная часть российской кинотрилогии о мистических похождениях Николая Васильевича Гоголя за авторством режиссёра Егора Баранова, поставит точку в затянувшейся эпопее, наконец, сорвав маску с Черного Всадника, убийцы девушек Диканьки.

Как нетрудно предположить, взяв за основу повести «Страшная Месть» и сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», авторы фильма вновь переосмыслят нетленную классику и поставят детективное расследование с ног на голову — так, на этот раз, молодому Гоголю на помощь в его поисках придёт знаменитый столичный сыщик Яков Гуро, уже имеющий кое-какие мысли о том, кто же на самом деле является убийцей.

Если Вы ещё не в курсе, то постмодернистская трилогия о Гоголе является совместным творением продюсерской компании Александра Цекало «Среда» и телеканала ТВ-3, которые после завершения проката проекта разобьют фильмы на шесть часовых серий и продемонстрируют их всем желающим по телевидению. Российский сериал, со всеми вытекающими почему-то перебравшийся на большие экраны — история настолько уникальная, насколько умом непостижимая, но продолжающая демонстрировать неплохие по меркам локального рынка кассовые сборы.

Сеансы:

Кинотеатр им. Калинина: с 30 августа по 5 сентября: 18:00, 20:00

Кинотеатр «Октябрь»: с 30 августа по 5 сентября: 19:30, 21:40

Вилли и крутые тачки

Жанр: мультфильм, семейный, приключение





Малайзийская мультипликационная лента «Вилли и крутые тачки» — последняя возможность для подрастающей мужской аудитории перед началом учебного года сходить в кино в компании своих школьных друзей.

Некогда знаменитый в кругах уличных гонок Гаскет-Сити автомобиль по имени Вилли, после самого главного заезда своей жизни, закончившегося ужасной аварией и падением в реку, вынужден начать свою гоночную карьеру с самых азов, попутно пытаясь выстроить отношения с итальянской машинкой по имени Белла. Ничего не напоминает? Разумеется, оммаж к уже ставшей чуть ли не культовой трилогии «Тачки» студии Pixar виден невооруженным глазом, а многие уже называют «Вилли» чуть ли не плагиатом приключений Молнии Маккуин, однако дебютная режиссёрская работа Юсри Абда Халима вполне имеет все шансы на успех.

Для начала здесь довольно неплохая рисовка, картинка у мультфильма смотрится на уровне более дорогих в производстве проектов, а за создание ленты ответственна студия KRU Studios, ранее вызвавшая зрительский интерес благодаря «Мистеру Кваку», добившегося неплохих финансовых показателей. Ну а тот факт, что дальше по сценарию главному герою Вилли придется устраиваться обычным таксистом и с самых низов подниматься по гоночной лестнице родного Гаскет-Сити, говорит о том, что мультфильм, несмотря на свою завязку, всё же сумеет рассказать юному зрителю свежую увлекательную историю. Да и, чего уж там, анимационных картин на автомобильную тематику выходит не то чтобы столь много.

Сеансы:

Кинотеатр им. Калинина: 23 и 24 августа: 14:30 25 и 26 августа: 12:30, 14:30 с 27 по 29 августа: 14:30 1 и 2 сентября: 13:00

Кинотеатр «Октябрь»: 23 и 24 августа: 12:00 25 и 26 августа: 10:00, 12:00 с 27 по 29 августа: 12:00 1 и 2 сентября: 14:00

Кинотеатр «Мир»: 23 и 24 августа: 14:00 25 и 26 августа: 12:00, 14:00 с 27 по 29 августа: 14:00 1 и 2 сентября: 12:00

Принцесса и Дракон

Жанр: мультфильм, фэнтези, сказка





Если «Вилли и крутые тачки» закрывает пробел в гомельском кинопрокате для подрастающей мужской аудитории, то российская работа «Принцесса и Дракон» за авторством Марины Нефёдовой, одной из соавторов сериала «Маша и Медведь», рассчитана тронуть сердца маленьких девочек.

События мультфильма развернутся в большом замке вокруг принцессы Варвары, которая, в отличие от своих рассудительных и добрых родителей, добросовестно управляющими огромным королевством, не может усидеть на месте, требуя постоянного удовлетворения своей любознательности и общительности. Вдоволь изучив многочисленные комнаты дворца, в один прекрасный день сбежав из-под опеки нянек крохотная героиня находит в одной из комнат заколдованную книгу, которая перенесёт её в настоящую сказку — волшебную страну, полную незабываемых встреч с забавными гномами, невероятными приключениями и опасностями, которые Варвара преодолеет вместе со своим новым другом, очаровательным дракончиком.

Для Марины Нефёдовой мультфильм «Принцесса и Дракон» является дебютной полнометражной работой, а возрастное ограничение 6+ позволит родителям посетить киносеансы в гомельских кинотеатрах даже с самыми маленькими зрительницами.

Сеансы:

Кинотеатр им. Калинина: 30 и 31 августа:14:50 1 и 2 сентября: 11:50, 14:50 с 3 по 5 сентября: 14:50

Кинотеатр «Октябрь»: 30 и 31 августа: 16:00 1 и 2 сентября: 12:00, 16:00 с 3 по 5 сентября: 16:00

Что посмотреть дома

Так или иначе, стремительно приближающееся первое сентября — центральный инфоповод ближайших дней, поэтому события трёх сегодняшних кинорекомендаций для домашнего просмотра так или иначе будут происходить в стенах учебных заведений.





Подборку начнём с семейного мультфильма для самой маленькой аудитории и их родителей. «Университет Монстров», продолжение триумфальной «Корпорации Монстров» студии Pixar, является предысторией к оригинальной анимационной ленте, где здоровяк Салли и проказник Майк, ещё не знакомые друг с другом, поступают на факультет Страха в местное педагогическое заведение. Зарождающаяся дружба, постоянные подколки со стороны и вечный спор из разряда «кто страшнее» вкупе с потрясающей картинкой и забавным юмором, пусть совсем недостающему до планки первой части, обязательно поднимет вам настроение.

Для более взрослой и массовой аудитории безусловной рекомендацией к просмотру является европейская лента Кристофа Барратье «Хористы». Французский фильм, снискавший огромную популярность как у себя на родине, так и за её пределами, рассказывают историю Клемента Матье, учителя музыки, волею судеб попавшего на преподавательскую должность в интернат для трудных подростков послевоенной Франции. Там добродушный герой наблюдает за унизительными методами воспитания детей и, пытаясь противостоять местной системе, он начинает общаться со своими подопечными на равных и организует школьный хор. «Хористы» — трогательная, притягивающая и довольно простая история с невероятной музыкальной составляющей и большим сердцем, которую, к слову, можно будет увидеть на большом экране во вторник 4-го сентября в стенах кофейни в здании Полеспечати на улице Советская д.1.

Ну, а более подготовленной для моральной встряски публике рекомендуем не проходить мимо криминальной картины «Политех» канадского режиссёра Дени Вильнёва, ставшего знакомым массовому зрителю благодаря таким работам как «Пленницы», «Прибытие» или «Бегущий по лезвию 2049». Фильм, снятый Вильнёвым по мотивам массового расстрела студентов в Политехнической школе Монреаля, нарочно выстроен режиссёром по законам документального кино и снят в черно-белом варианте. «Политех» буквально выхватывает обывателя из зоны комфорта и погружает тяжелые для восприятия сцены насилия и размышления о всепоглощающим чувстве вины, феминизме, духовном супремасизме и ненависти, меж тем продолжает оставаться актуальной и понятной для современного зрителя, который, возможно, и не представляет, где же именно Монреаль располагается на карте мира.