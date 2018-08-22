ОАО «Гомельоблавтотранс» разыскивает экспонаты для нового музея, который будет создан к 75-летию предприятия.

Переговорные устройства, кассовые аппараты, компостеры, проездные и билеты всех времён — попасть в музей могут все раритетные вещи, связанные с историей «Гомельоблавтотранса» и транспорта города.

Инициаторы создания музея обещают упомянуть всех, кто предоставит экспонаты. По словам руководителя рабочей группы, заместителя гендиректора по идеологической работе и кадрам Олега Цилько, экспозиция будет отражать не только историю предприятия, но и историю развития транспортной сферы в целом. Музей планируется оснастить также зоной для фотографирования и сделать максимально интерактивным, для того чтобы каждый житель города мог посетить экспозицию. Открытие планируется 1 июня 2019 года.

Экспонаты можно предоставлять по адресу: проспект Речицкий 7а, 3 этаж, отдел кадров, либо в филиалы ОАО «Гомельоблавтотранс».