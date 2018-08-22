Вчера вечером на Подгорной, недалеко от дома № 2, Mini Cooper врезался в дерево.

В УВД сообщили, что 22-летним водителей была выбрана неправильная скорость: сперва он, не справившись с управлением авто, наехал на бордюр, а после — вписался в дерево.

Водителю теперь придется задуматься о ремонте авто, но сам он, к счастью, не пострадал: после осмотра в больнице он был отпущен домой.