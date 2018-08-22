Исполком и чиновники не по фэншуй, у КГБ проблем нет. Как мастер изучала здания Гомеля

Если бы советские архитекторы и строители возводили города по правилам фэншуй, сегодня многих проблем нам удалось бы избежать, уверена консультант по этому древнекитайскому учению Ирина Маковецкая. На днях во время прогулки по центру Гомеля она рассказала журналистам TUT.BY, почему обитателей одних городских зданий ждет успех, а других — неудачи и разочарования.

Отличить счастливые здания от несчастливых, утверждает специалист, совсем несложно: достаточно наметанным глазом посмотреть на главный вход и прилегающую к нему территорию.

— Проблема современного человека в том, что при выборе места для жизни он в большей степени ориентируется на инфраструктуру: транспорт, магазины, школы, садики. Наши предки в первую очередь смотрели на рельеф местности и источники воды.





Хорошее с точки зрения фэншуй здание должно обладать хотя бы небольшим холмом в тылу — это «Черная черепаха» (ее роль может выполнять соседнее высокое здание или даже деревья), по обе стороны иметь небольшие возвышенности: справа (если смотреть на здание) — «Зеленый дракон», слева — «Белый тигр». А напротив парадного входа — ровную открытую площадку. Это «Красный феникс».

Согласно учению, эти четыре духа жизненных пространств защищают дом и его обитателей. Если вкратце, то «Феникс» отвечает за перспективы и развитие, «Черепаха» — за здоровье, отношения, накопление богатства, продолжение рода, «Дракон» — за репутацию, карьеру и академические успехи, а «Тигр» — за получение денег и интуицию.





— Если мы посмотрим на мысль архитектора, то он молодец, вписал здание в ландшафт. Но с точки зрения фэншуй это пример того, как не надо строить важные государственные объекты, — свой обзор Ирина начинает от здания Гомельского облисполкома. — Ведь фэншуй здания, где работают люди, которые определяют судьбу региона и городов, должен быть хорошим. Как говорил мой китайский мастер: «Хороший фэншуй рождает людей с государственным мышлением. А плохой — мелких людишек, кто обеспокоен только личными делами». А что мы видим у облисполкома? Отсутствие «Черепахи» — вместо повышения за зданием идет понижение местности к так называемому Кагальному рву. Это может проявляться текучкой кадров, отсутствием сплоченности в коллективе, интригами, имитацией деятельности. Впереди должно быть открытое пространство, где энергия могла бы собираться. По правилам оно должно составлять не менее двух третей высоты здания, но здесь вместо этого расположилась оживленная проезжая часть. Плохо. Внутри здания также не все благополучно. Кабинет губернатора, к примеру, находится очень близко к выходу. Такое расположение считается не очень удачным для авторитета главного руководителя области, — говорит Ирина Маковецкая.





— Еще здесь налицо нарушение принципов вертикального фэншуй, — продолжает Маковецкая. — Согласно им, руководитель должен находиться на верхних этажах. Все просто и логично: чем ты выше сидишь, тем дальше смотришь и больше видишь, это позволяет мыслить стратегически. А у нас почти все руководители сидят на первом-втором этажах.

Конечно, вряд ли у нас кто-то будет пересаживать губернатора, вздыхает консультант.

— А, вот, к примеру, в Сингапуре при строительстве зданий стараются придерживаться основных правил учения. Власти этого государства без совета мастеров фэншуй не принимают важных решений. Про сингапурское «экономическое чудо» все мы слышали.





А вот в здании соседнего с облисполкомом «Белтелекома» ничего менять не нужно: перед ним распростерся просторный мощный «Феникс», да еще и с фонтаном. Лучшего сочетания не сыскать.

— Вода занимает особое место в учении фэншуй, она активизирует богатство. И у белорусских связистов ведь действительно все хорошо. К примеру, оптоволокно для скоростного интернета везде прокладывают, а вот в Германии очень плохой интернет, — отмечает Ирина.





Следующая наша остановка — Дворец Румянцевых и Паскевичей. Строили его в конце 18 века, и тогда о фэншуй у нас вряд ли что-то слышали. Но удивительно, что почти все сделали по правилам, кроме Сожа за домом.

— Справа у нас башня — это «Дракон». Известно, что и Николай Румянцев, и супруги Паскевичи были людьми эрудированными и много занимались благотворительностью. Слева тоже расположено здание — это «Тигр», отвечающий за финансы хозяев. Впереди — отличный «Феникс» с фонтаном. А вот вместо «Черепахи», курирующей вопросы здоровья и продолжения рода, — обрыв и река. Если мы посмотрим на судьбы владельцев дворца, то отметим одну закономерность: Николай Румянцев не был женат, и у него не было детей, Паскевичи также были бездетны, — вспоминает исторические факты Маковецкая.





— О! КГБ что-то знает, — улыбается собеседница, как только мы сворачиваем к улице Билецкого: — Смотрите, какую горочку себе сзади насыпали — «Черепаху»-защитницу. Кроме этого, у них хороший «Дракон» и просторная площадка перед зданием. Так что здесь все хорошо.

Ну а мы выходим на Советскую. Здесь, говорит Ирина, не все благополучно у зданий на нечетной стороне: природный ландшафт уходит вниз, и это, согласно фэншуй, может вызывать нестабильность и даже банкротства. Кстати, по нашим наблюдениям, на нечетной стороне Советской вывески у магазинов и кафе действительно меняются чаще, чем на противоположной.





Идеальным, по мнению Ирины, зданием в Гомеле является здание областной библиотеки. Впереди у него — просторная площадка с фонтаном (мы помним — это важно), позади — мощная «Черепаха» в виде многоэтажного общежития. По бокам надежные дома-защитники.

— Эх, такое бы здание да Нацбанку! Ведь мощная «Черепаха» помогает аккумулировать ресурсы. Глядишь, и заначки бы в рублях стали делать, а не в валюте, — пошутила-помечтала Ирина.

После реконструкции значительно улучшился фэншуй и детской областной больницы на улице Жарковского. И Ирина объясняет почему.

— Старый корпус не был защищен с тыла. А теперь ему построили мощную «Черепаху», она же, мы помним, отвечает в числе прочего и за здоровье. Для пациентов это хорошая новость.

А вот один из самых проблемных с точки зрения фэншуйных канонов объектов в городе — это здание Гомельского горисполкома.

— Посмотрите направо: «Дракон», отвечающий за авторитет, обрублен. Проблема и с «Фениксом», развитием города, — вместо него оживленная дорога. Ну и «Черепаха» также убита понижением местности в тылу, — вздыхает Ирина.





— Но в здании все живы и здоровы, работают, издают решения и приказы.

— И в то же время несколько лет назад горисполком ославился уголовными делами. В зданиях с плохим фэншуй люди постоянно будут испытывать искушения.

— Наверняка, в горисполкоме полно порядочных специалистов и руководителей. Что же теперь делать им — здание-то не перестроишь?

— Анализ фэншуй здания обозначает потенциальные проблемы, с которыми столкнутся их обитатели. И именно этим темам нужно уделять особое внимание. Если мы говорим про гомельский горисполком, то в первую очередь нужно не словом, а делом укреплять авторитет органов власти у горожан. И работать над перспективами развития города. Я сама гомельчанка и раз в год обязательно приезжаю домой. Больно видеть, как стремительно меняется мир, а мой родной город будто бы законсервирован. Ну вот смотрите, — кивает в сторону городского баннера Ирина. — «Я люблю Гомель». Недавно я была в Испании в Мальграт де Мар, и там был похожий баннер, только написано на нем было «Мальграт любит вас». Казалось бы, незначительная деталь, а смысл как меняется! Думаю, когда в Гомеле появятся такие же надписи, тогда и можно будет говорить о начале позитивных перемен.