МАТРАСОЛОГИ рекомендуют: Полежи, Поспи, Прочувствуй

Тест-драйв матрасов обязателен! Распродажа склада!
В Гомеле в ТЦ Карусель открылся фирменный отдел немецко-белорусской фабрики «Белабеддинг». За этим названием стоят отличительные черты Германии (высокое качество) и Беларуси (доступные цены). Беллабединг — это фабрика со 100% немецким капиталом и местоположением в СЭЗ под Гродно.
В магазине «Гуд Найт» можно прочувствовать любой матрас , полежать на любой кровати, подобрать подушку или топпер. И, если поторопиться, приобрести матрас со СКИДКОЙ 20% в связи с распродажей склада.
— Что такое топпер?
— Топпер (наматрасник) напоминает невысокий матрас — до 7 см. Он незаменим, если необходимо выравнить спальную поверхность (например, диван) или смягчить ее. Наши топперы имеют разъемный чехол и возможность скручивания, что упрощает его хранение.
— Что такое правильный ортопедический матрас?
— Ортопедическими принято называть такие матрасы, на которых ваш позвоночник располагается максимально ровно.
Конечно, есть общепринятые правила: чем старше становится человек, тем мягче ему нужен матрас, чем больше вес, тем матрас должен быть жестче. Но самое главное — комфорт. Поэтому мы рекомендуем обязательно протестировать различные варианты. Для этого в нашем магазине созданы все условия.
Широкая линейка выбора по цене и наполнению удовлетворит потребности любого посетителя. Также Белабеддинг предлагает матрасы для пар с большой разницей в весе, в которых используются специальные пружинные блоки, исключающие эффекты гамака и волны.
— Какие подушки называются анатомическими?
— Это подушки из материала «с эффектом памяти», которые поддерживают голову в правильном положении, уменьшая шейную и плечевую нагрузку. Возможно также избавление от храпа.
— Почему именно в магазине «Гуд Найт»?
— Мы являемся фирменным магазином фабрики Белабеддинг, что гарантирует качество продукции. Также мы предлагаем рассрочку до 12 месяцев, бесплатную доставку при покупке от 200 руб., постоянные акции и скидки, ПОДАРОЧНЫЕ КУПОНЫ.
Также в магазине представлены уникальные кровати, защитные и непромокаемые чехлы на матрасы (сверху это хлопковый трикотаж, а снизу — специальная пропитка), невесомые одеяла.
Адрес магазина: г. Гомель, ул.Советская, 149, ТЦ «Карусель» Телефон: +375 (29) 304-50-74
Режим работы ежедневно с 10:00 до 20:00
Goodnight.by, belabedding.by
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