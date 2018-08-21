В прокуратуре рассказали, каким образом предприятия области недоплачивают своим работникам

В 2018 году органы прокуратуры Гомельской области внесли руководителям предприятий 65 актов надзора, 14 должностных лиц по которым привлечены к дисциплинарной ответственности, 31 — к административной. По требованию органов прокуратуры гражданам выплачены незаконно удержанные 28 950 рублей.

В ходе проверок установлены нарушения при начислении заработной платы, окончательном расчете при увольнении, выполнении требований коллективного договора в части уменьшения заработной платы работников.

Так, приказом директора одного из предприятий Лоевского района за март 2018 года мастерам смен снижен размер надбавки на 20%, операторам пульта управления, подсобным рабочим — на 20%, слесарям-ремонтникам и сторожам — на 10%.

При этом наниматель за 7 календарных дней до существенных изменений условий труда письменно об этом работников не предупредил.

В связи с допущенными нарушениями прокурор Лоевского района опротестовал приказ предприятия — работникам выплачены незаконно удержанные надбавки.

В нарушение требований трудового законодательства в одном из учреждений Лельчицкого района согласно коллективному договору заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц в определенные календарные промежутки.

Прокурор Лельчицкого района опротестовал коллективный договор в отмеченной части, после чего в него внесли изменения — указаны конкретные числа месяца для оплаты труда.

Факты несвоевременных окончательных расчетов с работниками при увольнении, несоблюдения сроков выплаты им среднего заработка за время трудового отпуска имели место на предприятиях и учреждениях г.Гомеля, Буда-Кошелевского Ветковского, Ельского, Калинковичского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Светлогорского и Хойникского районов.

Иногда трудовые отношения подменялись гражданско-правовыми.

На одном из предприятий Гомельского района наниматель заключил с гражданином договор подряда на выполнение работ по охране материальных ценностей. Мужчина фактически выполнял такие же обязанности, как и другие сторожа, с которыми были оформлены трудовые отношения. Однако ввиду заключенного договора он был лишен возможности получить трудовой отпуск, компенсацию за неиспользованную часть отпуска, иные гарантии в соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативно-правовыми актами.

По результатам проверки прокурор Гомельского района внес нанимателю представление с требованием устранить нарушения, привлек к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц предприятия.

Аналогичные факты установили прокуроры Ветковского и Лоевского районов.

Чтобы восстановить законность и привлечь виновных к ответственности, прокуроры приняли меры реагирования по всем нарушениям трудовых прав граждан.