Фотофакт: во дворе на Советской грузовик с продуктами провалился в асфальт

  • 21 августа 2018, 17:49
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Грузовик с продуктами «зарылся» передними колесами в дорожное покрытие двора возле третьего корпуса 94-го дома по улице Советской.

Как сообщил «Сильным новостям» очевидец происшествия, в этом месте недавно рабочие заделали яму.



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