Единый день скидок накроет Гомель 25 и 26 августа

Город присоединится к республиканской акции.

В последние выходные лета рассчитывать на снижение цен могут посетители непродовольственных торговых объектов. Размеры скидок в них определят на текущей неделе, проинформировали в управлении торговли и услуг горисполкома.

Уже сегодня известно, что в универмаге «Гомель» товары подешевеют от 5 до 50% , а магазины ОАО «Світанак» (ул. Интернациональная, 7а, пр. Победы, 16б, пр. Речицкий, 4, ул. Хатаевича, 9) предоставят 30% скидку на детский трикотаж.