В воскресенье в Гомеле состоится очередной ВелоДень. На 4 часа перекроют движение на «Восточном обходе»

Как рассказали в ОО «Велогомель», место сбора — вблизи остановки «72 школа» в 14.00. Кроме «покатушек» по перекрытому участку дороги, участников ждёт насыщенная развлекательная программа.

Запланированы фигурное вождение, викторина, мастер-класс по несложному ремонту велосипеда (бортирование колеса, заклейка камеры), бесплатный осмотр и консультирование по техническому состоянию двухколёсных, лекция о безопасном передвижении на велосипеде в условиях города.

Также все желающие смогут принять участие в скоростной велогонке. Победителей выявят в разных возрастных категориях: юниоры (14-17лет), элита (18-32 года), мастера (33-42 года) и эксперты (43 года и старше).

На время мероприятия, с 14.00 до 18.00, участок дороги «Восточный обход» от пересечения с улицей Бородина до пересечения с бульваром Газеты «Гомельская правда» будет перекрыт.