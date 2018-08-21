«Меня просто затянуло в готовку»: гомельский пиццмейкер за день может сделать до 80 пицц

Двадцатилетний Александр Стогул в этом году пошёл на свои хлеба. Молодой специалист — выпускник колледжа кулинарии. По профессии — повар, официант и техник-технолог. На новом рабочем месте парень с утра до ночи делает пиццы диаметром до полуметра и признаётся, самое сложное в работе повара — подготовить себя психологически к большому потоку посетителей.

— Бывает, работаешь медленно, никуда не торопишься, а бывает — наплыв. И тогда могут происходить лёгкие запары, — говорит пиццмейкер. — В этих ситуациях нужно не теряться, не паниковать. Главное — организовать рабочий процесс. Подготовил себя — и вперёд.





Александр с детства мечтал быть поваром. Но как дело дошло до выбора профессии, засомневался. Сомнения, впрочем, быстро развеяли профессионалы — преподаватели колледжа кулинарии сказали, что у Саши есть все задатки хорошего повара.





— Педагоги так интересно рассказывали про нюансы и тонкости кулинарного искусства — меня просто затянуло в готовку, — рассказывает парень. — И вот мечта сбылась! Хотя в семье никто с кулинарией не связан. Отец — военный, мать работает в медицине, сестра — в торговле.

Александр учился с отличием. Сначала на первой ступени образования в течение года, затем на второй ступени — ещё пару лет. Стажировался у российских и итальянских профессионалов.





— В Италии обучался мастерству гостиничного дела и, конечно, тонкостям и нюансам готовки и обслуживания, — продолжает Александр. — Также там учился готовить пиццу. Она, впрочем, ничем от нашей не отличается. Разве что печи там на дровах. И ритм работы у итальянцев спокойный, даже если много заказов.





В пиццерии «Стар Пицца» Саша три месяца. Здесь проходил стажировку во время учёбы, познакомился с талантливыми поварами, понравилось. Поэтому вернулся сюда после учёбы.

Все пиццы здесь, как говорят повара, «из-под ножа». То есть готовятся в присутствии клиента. Готовка занимает от 10 до 20 минут в зависимости от диаметра. За 12 часов работы Саша готовит до 80 пицц. Пик приходится на выходные.





— Если много заказов, делаешь по ходу чека, — говорит повар. — Стараюсь не торопиться, иначе начинаю сбиваться, получается уже не то. Тесто заготавливается обычно с вечера напарником, чтобы оно успело «подойти». С утра делаешь нарезку — продукты нарезаешь тонко, одной толщины, всё довольно щепетильно.

Все виды пиццы, которых в этом заведении 17 (плюс одна по индивидуальному рецепту) специально разрабатывали повара — предшественники Саши. Некоторые виды новых рецептов появились уже после его прихода.





— Самая вкусная пицца для тебя...

— ... с говядиной.

— Что не любишь делать?

— Сыр натирать. Это нужно делать на тёрке вручную.

— А дома готовишь?

— Пиццу? Нет! Хватает на работе (улыбается).

— Какие любимые блюда?

— Благодаря колледжу полюбил итальянскую и французскую кухни — пасты, разновидности ризотто.

— Самое эксклюзивное блюдо, которое ты приготовил?

— Это медальоны из нежнейшего филе телятины, когда мы ездили на стажировку в Брянск. Команда мальчиков соревновалась с девочками. Нам досталось мясо, им — рыба. Мы сделали медальоны с соусом демиглас. До этого только в теории знали, как это блюдо готовить. Всё получилось. Тогда мы и команда девочек заняли первые места — вкусно было у обеих команд!

— Дальнейшие планы...

— Служба в армии. Я призывник. Отслужу — дальше видно будет.