Поздно вечером на «Станках» велосипедист угодил под автобус и получил травмы, ГАИ ищет очевидцев

  • 21 августа 2018, 12:22
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15 августа между 22:00 и 22:30 неизвестный автобус на 9-й Иногородней сбил велосипедиста.

Велосипедист получил травмы. Автобус скрылся с места ДТП. ГАИ ищут очевидцев. Если вы стали свидетелем этого происшествия, можете связаться по телефонам 68-40-84 и 68-44-44 с сотрудниками УВД Гомельского облисполкома.


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Метки: Авто (5678), Происшествия (12683)

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