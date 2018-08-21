На Гомельщине дважды за день сотрудники МЧС спасали собак, провалившихся в колодец — фото, видео

  • 21 августа 2018, 11:23
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В понедельник на Гомельщине несколько собак умудрились угодить в колодец, однако спасатели, несмотря на загруженность, нашли время, чтобы оказать помощь и братьям нашим меньшим.

Первый инцидент произошел около 10.00 в поселке Черот Буда-Кошелевского района: собака забралась в заброшенный колодец глубиной примерно 3.5 метра.

Второй инцидент не заставил себя долго ждать. Примерно в 21.20 в Калинковичах собака провалилась в водопроводный колодец глубиной 2 метра.




В обоих случаях спасатели оказали помощь животным. Четвероногие питомцы не пострадали и в ветеринарной помощи не нуждаются, сообщили в пресс-службе ведомства.



gomel.today
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Места: Буда-Кошелево (281), Калинковичи (508)

Метки: Общество (31110), Область (5845)

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