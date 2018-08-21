На Полесской на пешеходном переходе сбили женщину, она в больнице

  • 21 августа 2018, 11:09
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В понедельник вечером, около 22.30, на Полесской под колеса авто попала 31-летняя женщина.

За рулем Renault находился 52-летний водитель. Как стало известно, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе пересечения Полесской с Калинина, когда ее сбил автомобиль.

Женщина получила травмы и госпитализирована.


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