В Гомеле двое мужчин «с применением насилия» похитили у третьего 20 рублей

  • 21 августа 2018, 09:53
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В Гомеле 19 августа двое неработающих местных жителей 1973 и 1971 годов рождения проникли в квартиру гомельчанина 1968 года рождения и «с применением насилия» похитили у него 20 рублей.

Потерпевший заявил об этом в милицию, пояснив, что в квартиру подозреваемые проникли через незакрытую дверь. Оба задержаны, сообщает МВД.


Naviny.by
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