Фотофакт: в саду гомельчанина зацвела в августе яблоня

Необычное явление — цветение яблони в августе — заметила в своём саду семья Шаец, которая проживает в Прудке. Хозяин Игорь Николаевич говорит, что такого он ещё ни разу в своём саду не наблюдал. Яблоне восемь лет, сорт «белый налив».

Первые годы приносила большой урожай, а этой весной даже не зацвела. Каково же было радостное удивление мужчины, когда утром выйдя из дому, он случайно заметил цветы на её ветках: «Запоздали на несколько месяцев, но пусть навёрстывают упущенное».