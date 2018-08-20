Фотофакт: в саду гомельчанина зацвела в августе яблоня

  • 20 августа 2018, 16:52
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Необычное явление — цветение яблони в августе — заметила в своём саду семья Шаец, которая проживает в Прудке. Хозяин Игорь Николаевич говорит, что такого он ещё ни разу в своём саду не наблюдал. Яблоне восемь лет, сорт «белый налив».

Первые годы приносила большой урожай, а этой весной даже не зацвела. Каково же было радостное удивление мужчины, когда утром выйдя из дому, он случайно заметил цветы на её ветках: «Запоздали на несколько месяцев, но пусть навёрстывают упущенное».


Ирина Чернявская, Гомельские ведомости
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