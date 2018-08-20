Таинственный камень в школьном дворе оказался старообрядческим памятником

Старинный камень с высеченным на нём объёмным крестом нашли дети во дворе школы № 45. Находка вызвала интерес в кругах гомельских краеведов, сообщает городской журнал «Белка».
По одной из первых версий, камень попал на территорию школы из парка Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Дело в том что земляные работы в подшефной школе выполнял домостроительный комбинат, а он же выступает генподрядчиком на строительстве общественного туалета на набережной. Но домостроители сразу «зарубили» интересную версию.
— Плодородный грунт для подсыпки школьного двора взят с улицы Барыкина, где сейчас строится многоэтажный дом. Лишняя земля образовалась при формировании котлована, — рассказала городскому журналу «Белка» заместитель генерального директора предприятия Анжелина Сыромятникова. — Каким образом камень с крестом оказался там, будут разбираться специалисты. От себя можем добавить, что раньше на месте строительства располагались частные дома. Камень лежал в грунте ниже уровня их фундаментов, потому и не был обнаружен при сносе.
Размеры артефакта — 95 на 55 см.
Интерес к находке проявил Музей истории города Гомеля, где уже есть на хранении несколько похожих экземпляров. Сегодня домостроители передали камень сотрудникам музея. Сделали это максимально аккуратно, чтобы сохранить, в том числе, налипшие на камень комья земли. Даже они могут помочь в исследовательской работе, заметили в музее. Здесь уже сделали первые выводы.
— Это, безусловно, надгробная плита с могилы старообрядца, — уверена директор музея Юлия Купреева. — Плита найдена поблизости от Монастырька, где располагалась старообрядческая слобода. Предположительно, экспонат относится к XVIII веку. В любом случае, это самый древний надгробный памятник из имеющихся в нашем распоряжении.
По словам Купреевой, сегодня в музее сформировалась целая коллекция надгробных элементов, характеризующая богатый этноконфессиональный состав Гомеля дореволюционного времени. Что характерно, все экспонаты найдены случайно при проведении земляных работ.
Самое обсуждаемое
Как гомельчане «наказывают» россиян, не умеющих парковаться — фото
«Когда прекратится этот беспредел с уплотнением?» Почему вместо детских садиков и спортивных площадок строятся коммерческие объекты
Красили плитку, сушили лужи и отбирали охотничьи ружья. Как Гомель готовили к визиту Лукашенко, который не состоялся — фото, видео
Фотофакт: в Гомеле митрополита Павла встретили ковром из живых цветов
«Ну что вы хотите? Это жизнь!» В Гомеле кошка умерла на следующий день после стерилизации. Врачи извинений так и не принесли
На перекрестках дежурила милиция, улицы перекрывали. Лукашенко посетил детскую больницу на Жарковского и «Гомсельмаш»
В деле между молодой мамой и детским садом из-за постановки в СОП поставлена точка — суд отказал в компенсации