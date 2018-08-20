Таинственный камень в школьном дворе оказался старообрядческим памятником

Старинный камень с высеченным на нём объёмным крестом нашли дети во дворе школы № 45. Находка вызвала интерес в кругах гомельских краеведов, сообщает городской журнал «Белка».

По одной из первых версий, камень попал на территорию школы из парка Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Дело в том что земляные работы в подшефной школе выполнял домостроительный комбинат, а он же выступает генподрядчиком на строительстве общественного туалета на набережной. Но домостроители сразу «зарубили» интересную версию.





— Плодородный грунт для подсыпки школьного двора взят с улицы Барыкина, где сейчас строится многоэтажный дом. Лишняя земля образовалась при формировании котлована, — рассказала городскому журналу «Белка» заместитель генерального директора предприятия Анжелина Сыромятникова. — Каким образом камень с крестом оказался там, будут разбираться специалисты. От себя можем добавить, что раньше на месте строительства располагались частные дома. Камень лежал в грунте ниже уровня их фундаментов, потому и не был обнаружен при сносе.

Размеры артефакта — 95 на 55 см. Интерес к находке проявил Музей истории города Гомеля, где уже есть на хранении несколько похожих экземпляров. Сегодня домостроители передали камень сотрудникам музея. Сделали это максимально аккуратно, чтобы сохранить, в том числе, налипшие на камень комья земли. Даже они могут помочь в исследовательской работе, заметили в музее. Здесь уже сделали первые выводы.





— Это, безусловно, надгробная плита с могилы старообрядца, — уверена директор музея Юлия Купреева. — Плита найдена поблизости от Монастырька, где располагалась старообрядческая слобода. Предположительно, экспонат относится к XVIII веку. В любом случае, это самый древний надгробный памятник из имеющихся в нашем распоряжении.

По словам Купреевой, сегодня в музее сформировалась целая коллекция надгробных элементов, характеризующая богатый этноконфессиональный состав Гомеля дореволюционного времени. Что характерно, все экспонаты найдены случайно при проведении земляных работ.