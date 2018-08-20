Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Гомельском районе, в котором погиб 28-летний водитель
- 20 августа 2018, 16:24
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Места: Гомель (23217)
Метки: Авто (5670), Область (5840), Происшествия (12673)
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