В воскресенье ночью на Барыкина на пешеходном переходе сбили мужчину, он в больнице

В воскресенье ночью, примерно в 00.40, под колеса Volvo попал 35-летний пешеход.

ДТП случилось на Барыкина, около дома № 1. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда 69-летний водитель не пропустил его.

Пешеход получил травмы и госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Если вы стали очевидцами аварии, просьба связаться по телефонам 68-44-44, 68-26-28 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.