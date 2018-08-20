В воскресенье ночью на Барыкина на пешеходном переходе сбили мужчину, он в больнице

  • 20 августа 2018, 13:20
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В воскресенье ночью, примерно в 00.40, под колеса Volvo попал 35-летний пешеход.

ДТП случилось на Барыкина, около дома № 1. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда 69-летний водитель не пропустил его.

Пешеход получил травмы и госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Если вы стали очевидцами аварии, просьба связаться по телефонам 68-44-44, 68-26-28 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


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