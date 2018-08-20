Получил ожоги, но спасен. На Речицком проспекте на пожаре в своей квартире чуть не сгорел 54-летний хозяин — фото

  • 20 августа 2018, 11:26
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Вчера после десяти часов вечера на проспекте Речицком, 103-1, в многоэтажке случился пожар.

К моменту приезда спасателей из окна однокомнатной квартиры на девятом этаже валил дым. В это время 54-летний хозяин пытался выбраться из дома, его-то и нашли сотрудники МЧС на лестничной клетке.

Пострадавший получил ожоги и госпитализирован.




Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в ведомстве.


gomel.today
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