Бесконечные восьмёрки: ровно 80 свадеб прошло в Гомеле 18.08.2018

Загсы в этот день работали с раннего утра и до вечера почти без перерыва. Молодые записывались на дату с тремя восьмёрками больше чем за полгода.

В отделе ЗАГС Гомельского горисполкома закружились в свадебном вальсе 22 влюблённые пары. В загсе Новобелицкого района — 17 пар, Советского — 11. В загсе Центрального района для 18 пар прозвучал вальс Мендельсона, а в Железнодорожном — 12 пар влюблённых связали свой союз крепкими узами Гименея. Даже сильный дождь не помешал солнечному настроению влюблённых.

Свадебный бум, по мнению специалистов загсов, связан не только с красивой датой — немаловажно и то, что этот день пришёлся на субботу. Некоторые пары, записавшись на 18 августа предварительно, вынуждены были даже перенести свадьбу на другой день — столики в ресторанах 18.08.2018 на вес золота.

Двери загсов для тех, кто прилетел на крыльях любви, были открыты постоянно. Для того чтобы незабываемо «расписать» одну пару молодых, работникам требовалось около 30 минут. В этот день «форточек» между регистрациями почти не было.

По наблюдениям специалистов, общий тренд необычных цветов свадебных нарядов этого года — сиреневые и черничные. Некоторые приходят в красно-зелёных или синих нарядах. «А у нас свадьба будет в оттенке марсала», — сообщила заранее работникам загса Новобелицкого района молодая пара, которая расписалась 18.08.2018. Хотя в большинстве своём молодожёны предпочитают традиционное сочетание — белое платье у невесты, тёмный костюм — у жениха.

Любимыми месяцами для свадебных торжеств остаются летние, и особенно — август. Многие всё же соблюдают дни поста и ждут окончания Успенского (пост начался 14 августа, закончится — 27).

Регистрации проводятся во все рабочие дни кроме понедельника, но самыми популярными являются пятница и суббота.