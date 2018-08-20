Вкусное лето. Подборка фото шашлыков из инстаграма «Сильных новостей» и тема следующего флешмоба

Аппетитная свинина, маринованная курица, свежая рыба и даже креветки! Что только гомельчане не выкладывали в свой инстаграм с темой шашлыка. Пожалуй, при взгляде на такие фото точно потекут слюнки.

А тема этой недели — СВАДЬБА! Да-да, именно та, что и пела, и плясала. Подходит к концу свадебный сезон 2018 года, поэтому мы с радостью вспомним самые счастливые моменты гомельских новобрачных и разместим ваши свадебные фотографии на «Сильных новостях». Размещайте снимки самых счастливых моментов вашей жизни и делитесь воспоминаниями со всеми!

Напоминаем условия флешмоба.

1. Разместите фото со свадьбы в своем инстаграме. Это может быть как ваша свадьба, так и веселье, на котором вам посчастливилось побывать в качестве гостя.

2. Добавить #GomelTodayWedding и отметить на фото @gomeltoday.

3. Ждать, когда в конце недели ваше фото появится в наших социальных сетях.

Фото, которые будут присланы в директ gomeltoday — не участвуют

Веселого вам лета и ярких снимков!