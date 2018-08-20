Грызуны, насекомые и просроченное мясо: прокуратура области проверила детские лагеря

Прокуратура области проверила организацию детского досуга и оздоровления. Не обошлось и без серьезных нарушений.
Территория одного из круглосуточных оздоровительных лагерей Гомельского района была ограждена забором, отдельные участки которого имели значительные расстояния между нижним краем и землей — в некоторых местах до 37 сантиметров. Этого достаточно, чтобы туда проникли хищные звери или бродячие животные.
В одной из школ Гомеля производственные помещения пищеблока были частично загрязнены пищей и немытой посудой. В нескольких школах Октябрьского района не предпринимались меры по предотвращению появления в пищеблоках и спальных помещениях грызунов и насекомых.
В лагере с дневным пребыванием в Октябрьском районе в рацион детского питания были включены одинаковые блюда два дня подряд. В холодильнике учреждения образования Лоевского района хранилось 17 килограммов мясного полуфабриката с истекшем сроком годности.
Не для всех детей был организован послеобеденный сон в пришкольных лагерях Лоевского и Ветковского районов. А при посещении прокурором спортивных площадок нескольких учебных заведений Ветковского и Наровлянского районов не проводились запланированные спортивные мероприятия. Не все оздоровительные лагеря при школах Житковичского района были в достаточной степени обеспечены игровым и спортивным инвентарем.
— Прокуратура уделяет особое внимание вопросам соблюдения законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, — отмечает старший помощник прокурора области Татьяна Роднева. — По результатам проверок приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности. Об итогах прокурорской проверки проинформирован облисполком.
Самое обсуждаемое
Как гомельчане «наказывают» россиян, не умеющих парковаться — фото
«Когда прекратится этот беспредел с уплотнением?» Почему вместо детских садиков и спортивных площадок строятся коммерческие объекты
Красили плитку, сушили лужи и отбирали охотничьи ружья. Как Гомель готовили к визиту Лукашенко, который не состоялся — фото, видео
Фотофакт: в Гомеле митрополита Павла встретили ковром из живых цветов
«Ну что вы хотите? Это жизнь!» В Гомеле кошка умерла на следующий день после стерилизации. Врачи извинений так и не принесли
На перекрестках дежурила милиция, улицы перекрывали. Лукашенко посетил детскую больницу на Жарковского и «Гомсельмаш»
В деле между молодой мамой и детским садом из-за постановки в СОП поставлена точка — суд отказал в компенсации