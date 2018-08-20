Грызуны, насекомые и просроченное мясо: прокуратура области проверила детские лагеря

Прокуратура области проверила организацию детского досуга и оздоровления. Не обошлось и без серьезных нарушений.

Территория одного из круглосуточных оздоровительных лагерей Гомельского района была ограждена забором, отдельные участки которого имели значительные расстояния между нижним краем и землей — в некоторых местах до 37 сантиметров. Этого достаточно, чтобы туда проникли хищные звери или бродячие животные.

В одной из школ Гомеля производственные помещения пищеблока были частично загрязнены пищей и немытой посудой. В нескольких школах Октябрьского района не предпринимались меры по предотвращению появления в пищеблоках и спальных помещениях грызунов и насекомых.

В лагере с дневным пребыванием в Октябрьском районе в рацион детского питания были включены одинаковые блюда два дня подряд. В холодильнике учреждения образования Лоевского района хранилось 17 килограммов мясного полуфабриката с истекшем сроком годности.

Не для всех детей был организован послеобеденный сон в пришкольных лагерях Лоевского и Ветковского районов. А при посещении прокурором спортивных площадок нескольких учебных заведений Ветковского и Наровлянского районов не проводились запланированные спортивные мероприятия. Не все оздоровительные лагеря при школах Житковичского района были в достаточной степени обеспечены игровым и спортивным инвентарем.

— Прокуратура уделяет особое внимание вопросам соблюдения законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, — отмечает старший помощник прокурора области Татьяна Роднева. — По результатам проверок приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности. Об итогах прокурорской проверки проинформирован облисполком.