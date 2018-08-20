В Гомеле в субботу выпало более половины среднемесячной нормы осадков

  • 20 августа 2018, 09:52
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В субботу Гомель в очередной раз затопило. И не удивительно. Оказывается, в этот день выпало более половины среднемесячной нормы осадков: 50 мм при норме 91 мм.

В пресс-службе МЧС сообщили, что обошлось без пострадавших, в эвакуации также не было необходимости. Однако без работы спасатели не сидели. Автомобилистам понадобилась помощь в буксировке: на гомельских дорогах застряли три легковушки и маршрутка с 14 пассажирами.


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Места: Гомель (23209)

Метки: Погода (1890)

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