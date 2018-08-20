То солнце, то дождь. Погода в Гомеле на неделю

После дождливых выходных в Гомель вновь вернулись солнечные дни. Впрочем, жарко на этой неделе не будет, однако комфортные летние будни обеспечены.

Теплее всего будет в понедельник — до +27°С. Со вторника температура начнет снижаться, но ниже отметки в +22°С все равно не опустится. Зато ближе к выходным лето вновь начнет отстаивать свои права: столбик термометра имеет все шансы достичь +28°С.

Есть вероятность, что во вторник утром на город обрушится гроза. Надолго дождь не задержится, но прихватить с собой зонтик лишним не будет.