То солнце, то дождь. Погода в Гомеле на неделю

  • 20 августа 2018, 09:21
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После дождливых выходных в Гомель вновь вернулись солнечные дни. Впрочем, жарко на этой неделе не будет, однако комфортные летние будни обеспечены.

Теплее всего будет в понедельник — до +27°С. Со вторника температура начнет снижаться, но ниже отметки в +22°С все равно не опустится. Зато ближе к выходным лето вновь начнет отстаивать свои права: столбик термометра имеет все шансы достичь +28°С.

Есть вероятность, что во вторник утром на город обрушится гроза. Надолго дождь не задержится, но прихватить с собой зонтик лишним не будет.


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Места: Гомель (23209)

Метки: Погода (1890), Главное (6206)

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