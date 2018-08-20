Неужели осень? Утро понедельника гомельчане встречали в густом тумане — фото

  • 20 августа 2018, 09:01
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Кто сегодня рано встал, тот смог увидеть густой туман в Гомеле. Для тех, кто сломя голову в понедельник не бежал на работу с самого утра, мы сделали подборку фотографий, чтобы вы тоже немного взгрустнули, что осень уже так близко.

Хочется воскликнуть «Так лето ж еще!», но календарь и погода ненавязчиво напоминают, что до осени осталось 11 дней. Так что бегом делать что-то запоминающееся, чтобы не было потом вопросов на сочинении «Как я провел лето?»












gomel.today
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Места: Гомель (23209)

Метки: Погода (1890)

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