В Гомеле отпраздновали Яблочный Спас — фото

  • 19 августа 2018, 16:33
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фото - Анна Пащенко, Гомельские ведомости
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Места: Гомель (23206)

Метки: Афиша (1964), Общество (31091)

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