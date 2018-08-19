Что случилось с сообществом СН «Вконтакте»: ответы на вопросы

Со вчерашнего дня в паблике «Сильных новостей» в социальной сети «Вконтакте» исчезли ссылки на новости. У читателей нашего сообщества, с большим отрывом самого популярного в Гомеле, возникла масса вопросов о том, с чем это связано, сколько продлится и как свести к минимуму неудобства.

Отсутствие ссылок обусловлено запретом, который наложила на нас администрация «Вконтакте». Данный запрет — это санкция за нарушение правил размещения рекламных материалов, которое мы допустили, с точки зрения «Вконтакте».

Администрация «ВКонтакте» пришла к выводу, что репост сообщества «Имена» — это реклама. «Имена» — это благотворительный проект, который помогает решать социальные проблемы. Они рассказывают истории белорусов, оказавшихся в затруднительном положении, тем самым акцентируя внимание госорганов и общества в целом на имеющихся проблемах.

«Имена» начали свою деятельность в 2016 году. В том же году началось и наше сотрудничество. Мы делали репосты острых статей, тем самым вкладывая и свою лепту в решение проблем. Более того — мы никогда не брали денег с «Имен» и не просили ответных репостов.

Однако у администрации «ВКонтакте» свое видение данной ситуации. По их словам, такое сотрудничество также попадает под правила о рекламных ограничениях, созданное для коммерческой рекламы. «Сильные новости» не согласны с этим решением и пытаются его оспорить, чтобы ссылки к вам вернулись быстрее.

Это навсегда?

Нет. Это на короткий срок: ссылки нам запрещено размещать до 24 августа.

Почему нельзя создать «левый аккаунт» и бросать ссылки в комментарии, прикреплять их к фотографиям или еще как-то исхитриться?

Правилами «Вконтакте» запрещены любые попытки обойти санкции — за это можно получить «вечный бан». Администрации социальной сети не составит ни малейшего труда связать «левый акк» с кем-либо из реальных админов сообщества. Кроме того, как было отмечено выше, мы считаем произошедшее ошибкой. Не будучи нарушителями, мы не собираемся ими становиться и в дальнейшем.

Что ста двадцати тысячам подписчиков вашего сообщества делать сейчас?

В течение четырех дней, которые остались до окончания действия запрета, нас можно читать:

— напрямую на сайте gomel.today

или в любой из наших соцсетей и мессенджеров, которые, за исключением «Вконтакте», продолжают функционировать в обычном режиме:

— Одноклассники

— Facebook

— Twitter

— Telegram

Команда «Сильных новостей» благодарна читателям за терпение и понимание. Оставайтесь с нами.