Разработан и вынесен на обсуждение план застройки в районе дворца легкой атлетики

  • 19 августа 2018, 10:21
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Администрация Железнодорожного района Гомеля проинформирвала о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта «Детальный план застройки в районе Дворца лёгкой атлетики по ул. Юбилейной в г. Гомеле» в период с 23 августа по 16 сентября 2018 года.

Ознакомиться с проектом строительства и внести свои письменные замечания и предложения можно в администрации Железнодорожного района Гомеля (пр. Победы, 19, кабинет 301).

В то же время в районной администрации напомнили, что, согласно Положению о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 01.06.2011 № 687, замечания и предложения участников общественного обсуждения, не основанные на нормативных правовых актах не будут служить основанием для внесения изменений и дополнений в градостроительный проект и архитектурный проект застройки.


gorod.gomel.by
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