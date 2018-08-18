Гомель снова смыло. Фото и видео последствий сильного ливня

Разыгравшаяся непогода снова устроила в Гомеле «наводнения». Многие улицы и дворы оказались под водой.

Традиционно «ливневка» не справляется с потоками воды на Ефремова возле «Алми». Некоторые автомобили и троллейбусы не смогли пересечь внезапно появившийся на дороге водоем. Чтобы справиться с потопом, откачивать воду приехало несколько специальных машин.

С такой же проблемой столкнулись автомобилисты на улице Богдана Хмельницкого. Парни пробуют вытолкать свое транспортное средство из глубокой лужи.

В 20-м микрорайоне, несмотря на то, что он был построен относительно недавно, ливень тоже устроил «потоп», пишут в вк-сообществе «Это Гомель, детка!».













Некоторые даже начали купаться.

От потопа пострадала и улица Советская. Вода стоит в районе остановки «Университет».









Читатели «Сильных Новостей» делятся своими видеозаписями последствий ливня. Затопило Полесскую недалеко от пересечения с Кирова. Подтопило и улицу Царикова.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье гомельчанам снова придется мокнуть.



