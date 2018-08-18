Видео: спасатели потушили пожар на Крестьянской

  • 18 августа 2018, 18:47
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В вк-сообществе «Это Гомель, детка!» опубликовали видео работы пожарных на улице Крестьянской.

Пожар случился в жилой квартире на втором этаже по адресу Крестьянская, 26. На видео, снятом очевидцем на камеру мобильного телефона, можно увидеть, как пожарные лихо взбираются по лестнице через окно, чтобы справиться с возгоранием.


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Места: Гомель (23206)

Метки: Происшествия (12661)

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